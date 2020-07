Abrace o Rio comemora Dia das Crianças de inclusão no Palácio da Cidade

O piquenique Juntos e Misturados organizado pela Primeira-Dama do Município e Coordenadora da Obra Social Abrace o Rio, Sylvia Jane Crivella reuniu cerca de 250 pessoas, entre as quais 100 crianças e adolescentes especiais de diversas instituições. Os pequenos, que são portadores de Síndrome de Down e autismo, participaram da festa, já em sua segunda edição, realizada com o apoio de voluntários.

Todos se divertiram muito no mega evento realizado no Dia da Crianças nos jardins do Palácio da Cidade. Entre as atrações apresentadas, a Banda da Guarda Municipal, o musical do palhacinho Tio Cirley Crispi, a boneca Lili, o grupo Dancing Down, o garoto Abhay, os cães da Guarda Municipal e o cantor Luiz Murilo com a Banda JR. A Obra Social Abrace o Rio distribuiu lanches e guloseimas para as crianças, doados por parceiros e colaboradores. A festa também contou com a participação de lindas princesas que entregaram presentes para uma plateia feliz.

Durante o evento aconteceu a inauguração do Zoomóvel, um ônibus adaptado que vai circular em todos os bairros do Rio de Janeiro para promover e divulgar a fauna e a flora do nosso país. Estava presente o secretário Municipal do meio Ambiente Bernardo Egas, que elogiou a iniciativa.

A Primeira-Dama Sylvia Crivella foi homenageada por Suzane Rizzo, Presidente da Fundação RioZoo, que criou uma placa comemorativa como madrinha do projeto. “Ela é uma inspiração de bondade para todos nós. E esse ônibus vai levar educação ambiental para as crianças que nunca teriam chance de conhecer algo assim. É uma função social. Sylvia Crivella representa tudo isso”. garante.

Muito emocionada com o evento realizado, Sylvia Crivella acredita que conseguiu o objetivo de agradar a todas as crianças. “Eu estou muito feliz por essa festa para crianças especiais, mostrando para a sociedade que elas são crianças e precisam ser admiradas e valorizadas”, finalizou.

Fotos Israel Virgínio.