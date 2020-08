Baile de debutantes de inclusão social no Palácio da Cidade

Os salões do palácio foram abertos para realizar os sonhos de quatro adolescentes atendidas pela Casa de Apoio à Criança com Câncer, dirigida por Sandra Nóbrega. Moradoras de comunidades carentes, Iasmin Vitória Lima, Larissa Barbosa, Paula Silva e Camila Vitória, de idades entre 14 e 15 anos, receberam de presente um dia de princesa para lembrar para o resto da vida.

A festa foi organizada por Mariana Nogueira em parceria com a Obra Social Abrace o Rio, coordenada pela Primeira-Dama do Município Sylvia Jane Crivella. O evento também contou com a colaboração de diversos parceiros, como Jobeleza e equipe que fizeram os cabelos, Vânia Maia a maquiagem e o DJ Português levou som e iluminação.

As adolescentes, que sofrem de câncer e fazem tratamentos delicados, puderam viver momentos emocionantes na companhia de familiares e amigos. Larissa Barbosa, num lindo vestido longo, não conseguiu conter as lágrimas. “ Nunca imaginei ter uma festa destas. Estou me sentindo uma princesa. Minha mãe nunca pôde fazer algo assim pra mim. É um realmente sonho”, declarou.

Foi uma festa de aniversário cheia de surpresas. As jovens receberam vários presentes doados pela Primeira-Dama e sua equipe da Obra Social Abrace o Rio e de diversas parceiras e colaboradoras. Elas também dançaram a valsa com os príncipes e seus pais.

Sylvia Crivella mostrou-se gratificada pela realização do evento. “É uma oportunidade única proporcionar momentos de descontração e alegria para estas jovens que sofrem tanto no seu cotidiano. Agradeço a todos que nos ajudaram a realizar esta festa maravilhosa”, finalizou.

Fotos Cadu Silva