Chá beneficente em prol da ONG Jardim das Borboletas

A Primeira-Dama do Município e Coordenadora da Obra Social Abrace o Rio, Sylvia Jane Crivella recebeu cerca de 120 mulheres para um chá da tarde em benefício da ONG Jardim das Borboletas, que trata de pessoas com Epidermólise Bolhosa, uma doença grave e sem cura. O evento arrecadou fundos para a instituição, que precisa de apoio financeiro e também cerca de 400 quilos de alimentos não perecíveis e 200 latas de leite em pó.

Atualmente a ONG atende cerca de 36 pacientes em 9 estados brasileiros e oferece atendimento médico, psicológico, terapias, e ajuda para os familiares. A Epidermólise Bolhosa é causada por um defeito genético nas estruturas que unem as camadas da pele, causando muita sensibilidade e dor. A principal característica são bolhas que surgem nos pés, mãos e outras áreas do corpo. As pessoas com esta condição são chamadas de borboletas, numa comparação entre a pele do paciente com a fragilidade da asa do inseto.

A diretora da instituição, Aline Teixeira mostrou-se satisfeita com a realização do evento. “Foi muito bom porque a Primeira-Dama Sylvia Crivella abriu as portas para divulgar o trabalho da ONG e dar visibilidade às pessoas com esta doença rara. Ela nos deu a oportunidade de mostrar que tem alguém no alto escalão que está olhando por nós”, declarou Aline.

Muito sensibilizada com a situação dos pacientes com esta doença rara, Sylvia Crivella falou da importância de ajudar ao próximo. “Quando eu conheci essa enfermidade há dois meses atrás, resolvi reunir mulheres para a ajudar a causa e fazer a diferença. Esse evento foi muito especial. Agradeço de coração a todas que generosamente contribuíram para minimizar a dor de pacientes e familiares”, finalizou a Primeira-Dama.

Fotos Cadu Silva.