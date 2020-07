Comemoração do Dia Internacional da Mulher na Câmara dos Vereadores

O evento contou com a entrega da Medalha de Merecimento Chiquinha Gonzaga outorgada pela Vereadora Tânia Bastos. A comenda é direcionada a mulheres de destaque em diversas áreas de atuação dentro da sociedade carioca.

A Primeira-Dama do Município e Coordenadora da Obra Social Abrace o Rio, Sylvia Jane Crivella participou da mesa de honra, juntamente com a psicóloga e Coach Eliana Ovalle, além de outras autoridades.

As duas mulheres agraciadas são parceiras da Obra Social Abrace o Rio, como a escritora e artista plástica Maria Araújo, que é gestora e produtora do Espaço Cultural Nelson Seabra e criadora do projeto Literatura Arte & Design. Também é voluntária nas diversas causas sociais da cidade do Rio de Janeiro.

Andrea Bussade, mãe de um jovem autista, tem sido incansável na luta à favor da inclusão social. Andrea é jornalista e integrante da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão da Pessoa com Deficiência, ambas da OAB. Organiza palestras, eventos, passeatas e movimentos a favor da causa do autista.

Sylvia Crivella falou da importância da honraria concedida no Dia Internacional da Mulher. “Essas duas mulheres são engajadas em causas sociais e lutam pelos seus direitos na sociedade. Elas não ficam olhando para seus problemas, elas pensam no próximo. Quem pensa no próximo, pensa como Deus”, concluiu a Primeira-Dama.

Fotos Cadu Silva.