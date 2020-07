Sylvia Crivella entrega coroa para finalista do Miss Cadeirante 2020

A Primeira-Dama do Município e coordenadora da Obra Social Abrace o Rio, Sylvia Jane Crivella, participou como jurada pela segunda vez do Concurso Miss Cadeirante. Em sua quarta edição, o evento reuniu concorrentes do Brasil inteiro, com 321 inscritas, ficando com 157 finalistas. A apresentadora, psicóloga e Coach Eliana Ovalle, também foi uma das juradas.

Por causa da pandemia, o desfile tradicional foi substituído por votação virtual.

Vídeos das candidatas estão postados no Facebook. Após a seleção, os jurados enviaram outro vídeo com a escolhida, postado na página oficial, que já contabiliza mais de um milhão de visualizações. “O nosso objetivo é empoderar mulheres cadeirantes e mostrar para a sociedade a beleza peculiar de cada uma, além de trazer um novo olhar para a pessoa com deficiência”, garante Lú Rufino, organizadora do concurso. Muito agradecida pelo apoio, ela só tem elogios para Sylvia Crivella. “A Primeira-Dama é madrinha do projeto. Através dela conseguimos mais visibilidade para nossa causa”, garante.

Sylvia Crivella se emociona ao falar das participantes do concurso. “É muito gratificante fazer parte desse projeto de inclusão social. São várias histórias de superação. Essas mulheres conseguem vencer muitas dificuldades e mostrar para a sociedade a sua beleza. Eu gostaria que muitas fossem escolhidas e não somente uma.”, enfatizou.

A Primeira-Dama entregou simbolicamente a faixa de primeiro lugar para Karen Aguiar, de Minas Gerais. A vencedora vai receber a faixa, a coroa e uma roupa enviada pelo correio. Também colocou a coroa e a faixa em Alice Becker, representante do Rio de Janeiro, segundo lugar no concurso nacional.

Alice estava muito emocionada com a sua colocação. “Agradeço a todos que me incentivaram a participar deste concurso, principalmente a Lú Rufino e a Primeira-Dama. Esta vai ser uma grande oportunidade para conquistar os meus sonhos, um deles é fazer faculdade de engenharia”, finalizou.

Fotos Cadu Silva.