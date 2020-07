União Feminina Missionária Batista Carioca comemora 100 anos

A Primeira-Dama do município e coordenadora da Obra Social Abrace o Rio, Sylvia Jane Crivella participou da cerimônia do centésimo aniversário da instituição na Primeira Igreja Batista de Campo Grande, neste sábado, dia 8 de fevereiro.

O culto de gratidão reuniu cerca de 1.300 pessoas, em sua maioria mulheres de diversas igrejas do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, além de pastores e convidadas, como a Comandante da Guarda Municipal, Tatiana Mendes.

Lideranças femininas de diversas épocas, muito emocionadas, receberam medalhas de mérito pela dedicação à Obra do Senhor. A União Feminina Carioca ganhou placas comemorativas pelo trabalho realizado na cidade.

Foi uma manhã de adoração, com louvores entoados pelo coral centenário da igreja e também com a participação do Grupo de Gaitas de Foles, Brazilian Piper, que encantou a todos com hinos famosos.

A ministração ficou a cargo do Pastor João Reinaldo Purin Júnior, Presidente da Igreja Batista do Méier, que chamou a igreja atual a refletir sobre o impacto que podem causar nas futuras gerações.

A Primeira-Dama muito emocionada, elogiou a União Feminina. “Vocês mulheres estão de parabéns, cem anos vencendo o tempo, as adversidades e ganhando almas para o Reino de Deus. Espero que continuem nessa caminhada vencedora”, concluiu Sylvia Crivella.

Fotos Cadu Silva.