Famílias carentes da Cidade de Deus recebem alimentos

A Obra Social Abrace o Rio, coordenada pela Primeira-Dama do Município, Sylvia Jane Crivella, continua com o propósito de doar cestas básicas aos mais necessitados. Nesta terça-feira, entregou 50 unidades doadas pela Secretaria de Cultura do Município do Rio de Janeiro. As famílias cadastradas no Programa Territórios Sociais receberam os produtos na Creche Municipal Luzes do Amanhã, na Cidade de Deus.

A parceria com o programa já beneficiou mais de 1.600 famílias, que vivem em áreas de riscos e abaixo da linha da pobreza, em diversos bairros da cidade. Muitas pessoas estão desempregadas e sem recursos para suprir as necessidades básicas de alimentação de seus parentes. Muitas fazem parte do grupo de risco durante a quarentena, como idosos acamados e crianças com doenças pulmonares graves.

Sylvia Crivella agradeceu a cooperação do Secretário Municipal de Cultura Adolpho Konder, que disponibilizou as cestas básicas que foram entregues para os moradores da comunidade carente da Zona Oeste.

Fotos Cadu Silva.