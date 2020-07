Flamengo doa frascos de álcool em gel para população carente

O Clube de Regatas do Flamengo doou mil frascos de álcool em gel para a Obra Social Abrace o Rio, coordenada pela Primeira-Dama do Município, Sylvia Jane Crivella. Os produtos de higiene serão distribuídos à população das comunidades carentes, instituições filantrópicas e obras assistenciais da cidade do Rio de Janeiro.

A iniciativa contou com a colaboração de Patrícia Amorim, Subsecretária do Legado Olímpico e grande benemérita do clube da Gávea, que através do Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim conseguiu a doação de mil frascos do produto.

“Me sinto muito feliz de participar da doação deste material tão importante para a prevenção do coronavírus. Agradeço ao presidente Rodolfo Landim pela generosidade. Eu e o Flamengo reconhecemos esse trabalho maravilhoso que a Primeira-Dama Sylvia Crivella realiza à frente da Obra Social Abrace o Rio. Me sinto orgulhosa como rubro negra e como cidadã carioca de contribuir neste momento”, declarou Patrícia Amorim.

