Lives beneficentes arrecadam alimentos para doações

A Obra Social Abrace o Rio, coordenada pela Primeira-Dama do Município, Sylvia Jane Crivella, já entregou cerca de 300 cestas básicas para entidades de apoio assistencial e comunidades carentes do Rio de Janeiro, através das Lives apresentadas por Eliana Ovalle, que são produzidas por ela e pela equipe da Obra Social Abrace o Rio. Acontecem segundas e quintas às 18hs e têm cunho motivacional.

As doações recebidas nas 10 Lives foram usadas na compra de cestas básicas, que foram entregues nas seguintes comunidades: Maria Lorosa Portelinha, Obrigado Meu Deus em Costa Barros, Mandela e Cordovil. As entidades beneficentes contempladas foram Projeto Recriando Raízes, Projeto Notas Azuis, A Minha Casa, Projeto Miss Cadeirante, entre outras.

A Casa de Apoio à Criança com Câncer também recebeu 70 cestas, que serão destinadas às famílias de seus assistidos. A organização acolhe crianças que passam por tratamento do câncer em diversos estágios, oferecendo moradia também para os familiares, alimentação e apoio psicossocial.

O Instituto Casa Viva, que atua na comunidade João Lopes, em Realengo, recebeu 30 unidades, que vão favorecer famílias com idosos e crianças em situação de risco, desfavorecidos durante o isolamento social.

O Projeto Construindo Sonhos oferece atividades para cerca de 200 crianças na região de Santa Cruz, com reforço escolar e informática. As 30 cestas básicas recebidas vão reforçar a alimentação das crianças e adolescentes atendidos na entidade.

Fotos Israel Silva.