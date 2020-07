Obra Social Abrace o Rio entrega cestas básicas para Instituições filantrópicas

Coordenada pela Primeira-Dama do Município, Sylvia Jane Crivella, a Obra Social Abrace o Rio continua com o propósito de atender aos necessitados de diversos bairros da cidade.

Além de fazer doações de cestas básicas para famílias do Programa Territórios Sociais, também entregou alimentos para instituições filantrópicas da zona norte.

A comunidade da Penha foi beneficiada com 150 unidades e a do Alemão com 80. Todos os produtos alimentícios, além de álcool em gel, foram entregues para pessoas já cadastradas nas clínicas da família das localidades.

O Projeto Recriando Raízes, de Costa Barros, recebeu 45 cestas, que foram destinadas às pessoas atendidas pela entidade, que oferece diversas atividades para crianças e adolescentes e apoio aos pais.

A Associação Beneficente Projeto Elikya (ASBEPE), na Comunidade de Ramos, também foi beneficiada com 30 unidades, doadas por voluntários do Projeto Notas Azuis, que incentiva crianças e adolescentes a manter boas notas escolares.

O piloto João Ren, um dos criadores do projeto, elogiou a iniciativa. “As crianças foram contempladas com cestas básicas e álcool em gel do Flamengo, por terem se destacado com notas azuis. Sabemos que é difícil estudar online, mas esses alunos estão conseguindo vencer os obstáculos”. garantiu.

A Primeira-Dama Sylvia Crivella agradece a todos os parceiros da iniciativa privada e particular que tem contribuído de coração para estas causas.

Fotos Isrrael Fock.