Sylvia Crivella inaugura Bosque de Israel em Botafogo

A Primeira-Dama do Município e Coordenadora da Obra Social Abrace o Rio, Sylvia Jane Crivella, participou da cerimônia de inauguração do Bosque de Israel, que ficará no entorno do Museu do Holocausto, no Parque Ytzhak Rabin, no Morro do Pasmado.

Durante o evento, Sylvia Crivella plantou a primeira das 100 mudas de Oliveiras, que vão compor a nova paisagem da região. “Nos tempos bíblicos, essa árvore era considerada o petróleo da época. O fruto dava sabão, óleo para os enfermos e para iluminar o templo. Quando Noé mandou a pomba, ela retornou com um galho de Oliveira, mostrando que a árvore não morreu. Essas que estão sendo plantadas aqui hoje não vão morrer. Elas são um memorial de que vamos sempre vencer”, declarou.

A Primeira-Dama também conheceu o plano de requalificação ambiental, apresentado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Bernardo Egas. A área vai receber outras espécies nativas de Israel, como Tamareiras, Figueiras e Cedro do Líbano. “O Memorial do Holocausto ganha agora uma área externa com trilhas e bosques cheios de significados simbólicos”, ressaltou Bernardo Egas. A flora da região será restaurada com a plantação de 7 mil mudas de espécies brasileiras, como Ipês, Pau Brasil, Palmito, Peroba, Cedro, Pitanga, entre outras.

Sylvia Crivella foi conhecer as obras do Museu do Holocausto que será inaugurado em dezembro. Além de Bernardo Egas, Secretário Municipal de Meio Ambiente, estavam presentes, Paulo Mangueira, Presidente da Comlurb, Justino Martins, Assessor Especial do Prefeito Marcelo Crivella, Margareth Cabral, Chefe do Gabinete do Prefeito, Eliana Ovalle, Chefe do Gabinete da Primeira-Dama, Marcelo Rotenberg, presidente do Instituto Memorial do Holocausto, Embaixador Antônio Mello, coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio e Arnon Velmovitsky, presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro.

Fotos Cadu Silva.