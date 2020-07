Sylvia Crivella recebe moção honrosa por serviços prestados à comunidade

A Primeira-Dama do Município e coordenadora da Obra Social Abrace o Rio, Sylvia Jane Crivella recebeu moção por serviços comunitários prestados à cidade do Rio de Janeiro. A honraria foi concedida pela Vereadora Vera Lins, que elogiou o trabalho feito pela Primeira-Dama na assistência social do município.

Sylvia Crivella já se empenhou em causas a favor de entidades sociais de credibilidade, onde, através da Obra Social Abrace o Rio, participa de ações voltadas para minimizar momentos de crise da população carente. Durante a pandemia de coronavírus, em parceria com o Programa Territórios Sociais, já entregou milhares de cestas básicas, produtos de higiene pessoal e máscaras, para famílias que vivem abaixo da linha da pobreza em comunidades carentes.

Formada em Letras, Sylvia Crivella é autora de quatro livros: O Desafio de Criar Filhos, Tempo de Pausa, Encontro das Barrigas e Relações Perigosas. Atualmente está finalizando o quinto livro: Mulher Alcalina, a ser lançado em breve.

A Vereadora Vera Lins destacou a importância da participação da Primeira-Dama nos trabalhos comunitários da cidade. “Essa moção é bem simbólica diante de tudo que Dona Sylvia desenvolve à frente da Obra Social Abrace o Rio”. ressaltou.

Sylvia Crivella mostrou-se emocionada ao receber a honraria. “Fiquei comovida pelo carinho da Vereadora Vera Lins. Realmente é gratificante esse reconhecimento. Agradeço de coração”. finalizou.