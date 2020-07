Unicef doa 250 mil sabonetes para o Programa Territórios Sociais

Ação da Obra Social Abrace o Rio, coordenada pela Primeira-Dama Sylvia Jane Crivella, vai distribuir os produtos que irão beneficiar cerca de 25 mil famílias em situação de extrema pobreza

Uma ação de solidariedade vai ajudar pessoas que precisam de proteção durante a pandemia do novo coronavírus . O Programa Territórios Sociais recebeu, através de parceria com a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), a doação de 250 mil sabonetes para distribuir entre as famílias já cadastradas.

Territórios Sociais é uma iniciativa da Prefeitura do Rio, com apoio do ONU-Habitat, que trabalha identificando e monitorando famílias com os menores índices de desenvolvimento social nos 10 maiores complexos de favelas da cidade.

Uma série de ações emergenciais de atendimento estão sendo realizadas: uma delas é a entrega de cestas básicas de alimentação para as famílias que possuem pelo menos um integrante no grupo de risco. Já foram entregues 1.951 cestas, fruto de parceria do programa com a Obra Social Abrace o Rio, que também doou mais de 500 frascos de álcool em gel juntamente com os alimentos.

Coordenada pela Primeira-Dama Sylvia Jane Crivella, a Obra Social Abrace o Rio, tem sido um apoio assistencial para o município, ajudando pessoas de extrema pobreza nas comunidades carentes de diversos bairros da cidade. As doações são recolhidas através da iniciativa privada e particular. Para atender ao Programa Territórios Sociais contou com a colaboração da comunidade chinesa do Rio de Janeiro e do Clube de Regatas do Flamengo.

Territórios Sociais entende que a soma das forças de trabalho com instituições como a Unicef e a Obra Social Abrace o Rio é a maneira mais eficaz de proteger os mais vulneráveis na situação atual.

Fotos Cadu Silva