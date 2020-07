UNICEF doa 5 mil kits de higiene para distribuir nas comunidades do Rio

A Obra Social Abrace o Rio, coordenada pela Primeira-Dama do Município, Sylvia Jane Crivella, está fazendo a distribuição dos kits, que são complemento das cestas básicas, que já estão sendo entregues para as famílias cadastradas no Programa Territórios Sociais.

Durante a pandemia de coronavírus, a Obra Social Abrace o Rio atua diretamente na entrega de alimentos, material de higiene, máscaras e outros itens arrecadados junto à iniciativa privada e particular, para ajudar a conter o avanço do Covid 19 na cidade do Rio de Janeiro.

O kit de produtos doados através do UNICEF contém álcool em gel, sabonete líquido, desodorante, xampu e condicionador, escova de dentes e lenços de papel, destinados aos idosos, que são ponto focal de atenção durante a pandemia. A doação foi recebida por Andrea Pulici, integrante do comitê-gestor de Territórios, e a Primeira-Dama do Município, Sylvia Jane Crivella.

Os produtos de higiene pessoal estão beneficiando famílias com os menores índices de desenvolvimento social em 10 complexos de favelas da cidade: Alemão, Maré, Chapadão, Pedreira, Vila Kennedy, Lins, Penha, Cidade de Deus, Jacarezinho e Rocinha.

Fotos Cadu Silva.